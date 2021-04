Compartir Facebook

¡La más emocionada! Yola Polastry hizo un anuncio para todos sus seguidores, confirmó que salió en la lista que recibirán la vacuna contra el virus.

Nuestra querida Yola anunció que será parte de la nueva lista de personas que adquirirán la vacuna contra el virus. Como bien se sabe, el Minsa lanzó un nuevo patrón de vacunación de ciudadanos de 70 a 79 años.

Como bien se sabe, Yola viene afrontando por situaciones difíciles a cusa del virus, pues su hermano se habría contagiado y hasta estuvo a punto de vender su casa por falta de dinero.

La animadora anuncio esta noticia a través de cuenta de Twitter:

“Gracias twitteros lindos, ya salí en lista. El 1 de mayo me toca la primera dosis. Gracias por chequearme. Me han mandado todo lo que he esperado 1 año 2 meses”

Expresó su felicidad de ser parte de la lista de los próximos vacunados y se animó a pedir al nuevo presidente que compre vacunas para todos y no solo para las personas de la tercera edad.

“¿Si así se demoraron conmigo, como será con todos los peruanos que tienen que vacunar? Santo Cielo, Dios ilumina al pueblo peruano y que el presidente interino compre vacunas para todos y no solo para los abuelitos. ¡No queremos más muertes!”

