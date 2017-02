A Tilsa Lozano la tildan de ‘amante’ del ‘Loco’ Vargas y ella responde así

La ex ‘conejita’ Tilsa Lozano mostró su molestia cuando la modelo Olinda Castañeda la tildó de “amante” de Juan Manuel Vargas e indicó que ella nunca fue la otra, porque hay pruebas en la que verifican que ellos dos sí tuvieron una relación.

“Lo tomo de quien viene, yo nunca he sido la amante de nadie y yo lo demostré cuando me senté en ‘El Valor de la Verdad’. Esa persona se cuelga de algo que pasó hace seis años. Él es alguien que no es parte de mi vida y cómo voy a permitir que eso me afecte, y encima la persona que lo dice tiene una ‘ostra’”, puntualizó.

Por otro lado, Tilsa muy incómoda con esta situación, indicó que Olinda sólo busca pantalla y se coge de una historia muy pasada.

