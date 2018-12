Alan García golpea con denuncia de ‘chuponeo’

La mejor defensa es el ataque, parece ser la estrategia del expresidente Alan García, quien ayer extendió sus acusaciones de “chuponeo telefónico” al gobierno y afirmó que estas interceptaciones ilegales de las comunicaciones también se hicieron a los embajadores de Costa Rica y Uruguay.

Como prueba de esta grave acusación, García indicó que se hizo a través del mismo vehículo policial que, la noche del miércoles, fue intervenido en los exteriores de su casa, en Miraflores, por militantes apristas que atacaron a los ocupantes, ocho policías que se hacían pasar como periodistas.

“Cuando corrió el falso rumor de que iba a ir a la Embajada de Costa Rica, enviaron esa camioneta a interceptar las llamadas del embajador, y estuvo frente de la Embajada de Uruguay interceptando de manera absolutamente ilegal e inconstitucional, y con ruptura de las normas internacionales, lo que se comunicaba desde la Embajada de Uruguay”, dijo el exmandatario.

LIMPIE TODO ESTO

En respuesta al ministro del Interior, Carlos Morán, García Pérez expresó negar estas pruebas de “chuponeo” es un intento de “ocultar la existencia de una organización criminal dedicada a prácticas montesinistas”, con equipos comprados para la interceptación telefónica durante el gobierno de Ollanta Humala.

“Sabemos que iba el Skylot, que es el que toma todos los registros de las llamadas que han venido grabando durante todo este tiempo”, declaró y exhortó a que “limpie el Estado” de las prácticas que ilegales que acusó.

“Señor Vizcarra, si usted dice que hay estado de derecho y no hay persecución, limpie el Estado de todo eso. ¿A qué referéndum vamos si no tenemos certeza de que va haber estado de derecho si subsisten estas instituciones negras que no solo persiguen a un político en algún momento, [sino] que perseguirán a los medios de comunicación cuando no estén de acuerdo con el Gobierno?”, expresó.

EL DATO

“Eso de que fue para protegerme, no me proteja así señor ministro, por favor. Ni se burle del Perú”, precisó.