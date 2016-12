‘Ale’ deja la televisión

La guapa Alejandra Baigorria reveló que se alejará de la televisión debido a que viajará a España a cumplir uno de sus sueños, estudiar la ca­rrera de diseño de modas en el centro de estudios Madrid School of Marke­ting. “Yo no he tenido la oportunidad de estudiar diseño de modas. Yo he estudiado Administración, por temas de tiempo y de trabajo no he podido, pero es una gran alegría para mí”, dijo la rubia en el set de ‘Hola a todos’.

Con este paso, ‘Ale’ de­jará atrás los difíciles mo­mentos que vivió desde su ruptura amorosa con Guty Carrera y su fugaz paso por ‘Espectáculos’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: