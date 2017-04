¿Alejandra Baigorria y Patricio Parodi en saliditas?

Este último sábado en “Estás en todas”, la bella Sheyla Rojas habló sobre las saliditas de su ex pareja, Patricio Parodi y su querida amiga Alejandra Baigorria, indicando que le parecía algo sospechoso.

“Vi que se fueron juntos, no sé qué más. Ahora son amigos. No me interesa. Patricio tiene todo el derecho de salir con sus amigos”, señaló Sheyla.

Pero, quienes no se quedaron callados fueron “Choca” Mandros y Nicola Porcella, que no perdieron en fastidiar a Sheyla por los encuentros entre Patrio y Alejandra.Ante esta situación, la rubia optó por ignorarlos. “¿Qué tiene de malo? Ay Choca imagínate, a estas alturas de mi vida, qué voy a opinar de eso”, finalizó Sheyla.