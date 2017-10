Anahí de Cárdenas regresa a las tablas

Luego de conquistar la pista de baile de ‘El Gran Show, la actriz Anahí de Cárdenas regresa con fuerza al teatro con la obra ‘Ñaña’, un montaje escénico interdisciplinario basado en un testimonio de la vida real y que se estrena este 19 de octubre en Amaru Casa Cultural, de Barranco.

historia tiene como protagonista a Elisa es una joven de la selva que ha sufrido abusos físicos y psicológicos desde muy niña. Tras el abandono de su madre, es acogida por los padres de Lucy, con quienes intenta reiniciar su vida.

“Hago esta obra porque es una experiencia real que me tocó conocer de muy cerca. Hay muchas Elisas, no solo en la selva, también aquí en Lima. La violencia familiar es un mal cotidiano totalmente normalizado y que no debería ocurrir”, señaló la directora de ‘Ñaña’, Claudia Tangoa.