¡Inesperado! Andrea Llosa dice esto sobre la salida de ‘Espectáculos’

A tres semanas del estreno de su programa ‘Andrea al medio día’ , la conductora Andrea Llosa habló de la desaparición de los programas de espectáculos en la pantalla chica.

“Hay bastantes programas de espectáculos que han desaparecido. No sé si la gente se ha cansado de la farándula, creo que el rating ha bajado, todo cumple un ciclo, hay que ver como lo des a conocer. Las programaciones de los canales han cambiado con nuevos contenidos y creo que cada uno apuesta por lo suyo”, mencionó la periodista.

De otro lado, se mostró satisfecha con el rating de sus dos programas en Atv. “Como el programa que tengo al medio día es nuevo, no me preocupo mucho por el rating. Y con ‘Nunca más’ gracias a Dios lideramos en el horario y eso me tiene muy feliz”, precisó Llosa.