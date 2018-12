Angie Arizaga deja mal parado a Nicolla Porcella y jura que no volverá con ‘guerrerito’

La modelo Angie Arizaga dejó en claro que no retomará su relación con Nicola Porcella y mucho menos piensa pedirle disculpas luego que el ‘ojiverde’ diera a entender que quien se equivocó en la relación fue ella.

“¿Qué yo le debería pedir disculpas? Nicola antes era la mujer de la relación, él quiere que le pida disculpas y todo, no quiero hablar de tema, para mi está cerrado, todo lo que venga de él lo tomo de la mejor manera, no creo que quiera atacarme, él es bromista”, sostuvo la ‘negrita’, que regresa a la actuación en la serie ‘Los Vílchez’ que se estrenará el 2 de enero por América Televisión.

-¿Te gustaría retomar una amistad con Nicola?

Me encantaría, pero creo que es un proceso, creo que se dará más adelante. Nicola siempre tendrá en mí una amiga.

-¿Cuál es su trato ahora?

Terminamos de la mejor manera, por más que trabajemos juntos, nos mantenemos distantes, no estamos peleados, cada uno por su lado.

-¿Es mejor así?

Sí, hemos quedado como buenos amigos, son cinco años de relación, jamás me verán hablando mal de él.

-El amor no se va de la noche a la mañana…

Nosotros tomamos la decisión de decir hasta aquí no más, esto no da para más. Como dije en un momento, nos podemos querer tanto pero no podemos estar juntos, aquí no hay vuelta atrás, que siga haciendo su vida.

-¿Tendrán un romance en ‘Los Vílchez’?

Hasta el momento no tengo ningún romance, no se sabe que pasará más adelante.

-¿Tendrías algún inconveniente con una historia de amor con él?

No, los dos somos profesionales, si nos toca, lo haremos.

-¿Te gustaría volverte a enamorar?

No está en mis proyectos, ahora quiero seguir creciendo profesionalmente, no le cierro las puertas al amor, pero será más adelante.

-¿Te molestó todo lo que se dijo de ti por tu salida con Benny?

Es incomodo, el hecho de estar soltera es estar en boca de todo el mundo, yo no puedo salir, divertirme, conocer gente porque te vinculan, con los años uno va aprendiendo.