Angie Arizaga: “Sus bebecitas visitan a Nicola”

Angie Arizaga contó los motivos por los que prefiere no ir a visitar a Nicola Porcella a la clínica, luego de ser internado de emergencia. La negrita llegó al programa Espectáculos, por lo que Sheyla Rojas y Choca Mandros le preguntaron a la ‘Morocha’ del por qué su ausencia en el momento más complicado que vive su ex. “Yo no lo he ido a visitar porque asumo que tiene bastantes bebecitas que lo pueden cuidar”, señaló Angie Arizaga. La chica reality mencionó que le habían contado cómo iba la salud de Nicola Porcella por lo que se encuentra tranquila. “Yo sé que está bien, eso es más que suficiente”, agregó. Recordemos que Nicola Porcella tuvo que cancelar su viaje familia a Disney producto de una infección que lo llevó a hospitalizarse por unos días.