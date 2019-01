Angie Jibaja se refugia con su mamá y sorprende con tatuaje en el rostro

Tras haber protagonizado un bochornoso incidente en un concierto en el Callao, donde dijo: “Soy una adicta y una loca”, la modelo Angie Jibaja recibió la visita de su madre. Todo indicaría que la mami de la ‘Chica de los tatuajes’ se habría alarmado por los videos que compartió la ‘chinita’ donde salía llorando y diciendo que deseaba morirse. En el video que compartió la modelo en Instagram sale bastante relajada y se le ve sentada en un carro a lado de su madre, a quien le da muestras de cariño. “Mi mamacita vino a rescatarme. Madre solo hay una y yo tengo a la mía y es la mejor… te amo madre mía”, escribió en el clip Jibaja. Cabe mencionar que en las imágenes Angie sale con un tatuaje en la parte de arriba del ojo izquierdo, al parecer sería un nombre o una pequeña frase. Recordemos que la última crisis depresiva que tuvo Angie alarmó a sus seguidores, quienes hicieron un llamado al Ministerio de la Mujer, felizmente ahora la modelo se encuentra estable. “Me llamaron del Ministerio de la Mujer. Solo quiero que me ayuden con el tema del susodicho (Jean Paul Santa María), de ya saben quién. Ellas me llamaron, hablé con una psicóloga hermosa, nadie me había hablado así. La amé y me levantó la autoestima”, mencionó.