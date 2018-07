Angie Jibaja se ríe de carta notarial de Romina Gachoy

Luego que Angie Jibaja revelara que Jean Paul Santa María le pidió retomar su romance estando casado con Romina Gachoy, trascendió que la uruguaya le envió una carta notarial a la ‘chica de los tatuajes’ por haberla llamado ‘cachuda’.

“Para empezar a mí no me ha llegado nada, pero yo también voy a empezar a ver el expediente para tampoco quedarme con las manos cruzadas, yo jamás mentiría con algo así, tampoco ha sido tan grave para que me mande una carta notarial, pero me da bastante risa. Por favor no me metan presa por decirle cachuda” , dijo irónicamente la modelo, quien aclaró que no pedirá disculpas a la rubia.(V.R.)