Brunella Horna: “Para mí es Brad Pitt”

Dicen que el amor es ciego y Brunella Horna es la prueba fiel de esta frase pues cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de su nueva pareja, el congresista Richard Acuña, la joven modelo lo comparó nada menos que con la estrella de Hollywood, Brad Pitt.

“Dejémonos de hipocresías, Richard Acuña no es un Cristiano Ronaldo…. no es un Christian Meier, no es un Diego Bertie. ¿Qué fue lo que te atrajo de él?”, señaló el conductor del programa ‘En boca de todos’ a la rubia que dio una respuesta contundente.

“Pero para mí es un Brad Pitt, pues. Cada uno está enamorado. Estoy feliz, me llevo muy bien con él. Tenemos mucha química. Es provinciano al igual que yo”, aseveró la ex de Renzo Costa que ha sido criticada por meterse con hombre de dinero.