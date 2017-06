Cacho se queja de Gisela por defender berrinches a Belén Esteves

El estilista y jurado de ‘El Gran Show’, Carlos Cacho se mostró incómodo por la aptitud que tomó Gisela Valcárcel al defender a Belén Esteves tras el mal comportamiento que tuvo con el director de La Academia. “Yo no tengo ningún tema con Belén Esteves, solo di mi apreciación, dije que me parecía una falta de respeto a Alfredo Di Natale. El propio Alfredo piensa lo mismo, pero seguramente ella le dijo a Gisela: ‘Mira Cacho me va a decir esto’ y seguramente Gisela le dijo: ‘Oye tranquila que de Cacho me encargo yo’. Y así fue”, sostuvo Cacho.

-¿Consideras que Gisela te hizo el pare?

No, yo di mi punto de vista y ella su punto de vista. Creo que la defensa de género, eso de yo soy mujer, me parece una postura bastante antigua, la mujer de hoy en día quiere ser tratada de igual manera. El ser mujer no te da licencia de hacer lo que se te da la gana.

-¿Te incomodo su aptitud?

Respeto su opinión, pero lo que noto es que Belén pidió “SOS” a Gisela.

-Se dice que serías el nuevo jale de ‘Cuéntamelo Todo’.

Sí tengo la propuesta, me encanta la idea, pero ahora mi prioridad es ‘EGS’ y cualquier cosa que pueda realizar será posterior al contrato que tengo.

-¿Es cierto que Guty ya no va en el programa?

Sí, me han comentado que ya no está.

-¿Mantienes comunicación con Alondra García Miró?

Nunca me he alejado de ella. Siempre le voy a desear lo mejor y veo con buenos ojos el amor que crece entre ella y Christian.(D.Bautista)

Dato:

Cacho también comentó que le gustaría trabajar en un programa de televisión al lado de Tilsa Lozano porque considera que harían buena dupla. “Tilsa es mi compañera televisiva por naturaleza”, dijo.