¡Capitán del Real Madrid llega a Perú para brindar ayuda a niños!

El futbolista profesional, Sergio Ramos, llegó a Piura para ayudar a los niños y adolescentes que resultaron afectados por las lluvias. Esto gracias a UNICEF, que ha apoyado la recuperación de las aulas y la vuelta a clase de 620 alumnos, que se produjo en el mes de mayo.

“Por mi trabajo viajo con mucha frecuencia, pero hay viajes que me llegan especialmente, los que hago con UNICEF. Son únicos porque me hace feliz ver con mis propios ojos cómo la ayuda llega y salva la vida de niños cuyas historias me llegan al corazón. Niños valientes que salen adelante tras vivir emergencias y situaciones de extrema dificultad”, publicó Sergio Ramos mediante su cuenta de Instagram, en donde compartió fotos y videos de lo que fue su paso por Perú.

Tras su visita a las zonas afectadas, el jugador ha asegurado que “con este viaje he reforzado una vez más mi compromiso con UNICEF. Estoy muy agradecido por haber podido conocer a cada uno de estos niños y niñas. Ver sus caras y poder jugar con ellos me anima a seguir colaborando con UNICEF porque he comprobado cómo gracias a la ayuda de todos podemos lograr grandes cosas”.