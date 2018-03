Carlos Cacho se pelea en vivo con Cathy Sáenz

Como es de costumbre, el popular Carlos Cacho preparó su artillería contra Cathy Sáenz, productora del programa “Combate”. Y es que, ante la descompensación que sufrió Génesis Tapia, el estilista dijo que la comunicadora prefería hacer show que socorrer a sus talentos.

“Si yo acá me siento un poco mal, me descompensó en vez de mandar a mis amigos de la clínica La Luz, me metes una cámara.Me vas a decir que yo no conozco la televisión, ella estaba llorando, quejándose y en vez de bajar a preguntarle que pasa, le metiste una cámara”, mencionó Cacho.

La productora, quién no se quedó callada, explicó que la concursante no se descompensó sino que pasó por un momento de nerviosismo ante una posible expulsión del programa. “Ella se puso a llorar de estrés y miedo a quedar eliminada. Yo he ido hablar con Génesis, yo la apoyé.”dijo.

Sin embargo, Carlos Cacho, insinuó que hace todo lo posible por causar reality. “Una cosa es producir para un público adolescente y otro para mí. Yo sé como se maneja esto.” finalizó.

