Cathy Sáenz destruye a Rodrigo González y a Perter Fajardo luego de que ellos la tilden de ‘sin dignidad’

Luego que el productor de ‘Esto es guerra’, Peter Fajardo, utilizara el mensaje del conductor Rodrigo González para responderle a Cathy Sáenz, quien lo acusó de copión. La popular ‘Mamacha’ se picó y arremetió contra los dos.

“Caso clínico a analizar. Toda la vida admirando en secreto, envidiando y copiando a Peter Fajardo en todo lo que hace. El afán de protagonismo de esta productora es surrealista y colinda con lo insufrible. Disimula un poco, en serio, por dignidad”, se lee en el post que compartió Fajardo, agregando: “Dicen por ahí tantas cosas. Aquí la respuesta”

Dicha publicación desató la ira de Sáenz que le recordó al productor que ellos fueron amigos durante muchos años, “casi hermanos”.

“La envidia es un sentimiento que desconozco, perdón, me retracto, envidio a la gente que come y no engorda”, ironizó la productora de ‘Combate’.

Asimismo, Cathy Sáenz aseguró que ‘Peluchín’ se cuelga de los demás para tener pantalla. “¿Afán de protagonismo? Eso dices tú que quieres que te salpique el éxito de otros para tener de que hablar, así que puedo dormir tranquila, lo tomo de quien viene”, apuntó.

“Dignidad me sobra (…) Con respecto a que soy un caso de análisis, todos lo somos (…) Tú y quien comparte tus comentarios que tienen como único objetivo herirme, deberían empezar por ahí”, agregó.

Cachaza y Gino no vuelven a EEG

De otro lado, la productora reveló que Cachaza y Gino Pesaressi se siente cómodos en ‘Combate’ y no quieren volver a ‘Esto es guerra’. “Prefieren estar en otra cosa (que en el reality de América Televisión)”, aseguró.