‘Chato’ Hart ningunea a Leslie Shaw

Mario Hart continúa terco en su carrera como cantante, y tras el lanzamiento de su tema ‘Aquí se queda’, algunas críticas han saltado como es el caso de Leslie Shaw, quien no deja de cuestionar el talento del piloto y hasta sacar pecho por sus temas que son considerados ya un éxito en YouTube.

Sin embargo, cuando Hart escucha el nombre de su expareja no duda en mandarle su ‘chiquita’ y hasta ningunearla al dar entender que se encontraría muy debajo de él. “No voy a entrar a dimes y diretes con ella. No lo he hecho en tanto tiempo y no lo voy hacer ahora que tan bien me está yendo. Me preocupo por mí, sin tirarle mal a nadie. Estoy preocupado por mis cosas, sin mirar al costado y mucho menos para abajo”, expresó el guerrero.

CONTRAATACA

En tanto, la ‘gringa’ no dudó en comentar sobre el nuevo tema de Hart, y aunque evitó entrar en detalles, cuestionó que este no había logrado el millón de vistas, y aseguró que tras escuchar ‘Aquí se queda’ le pareció una “canción normal”. Considerando que el ‘chato’ Hart no le suma en su carrera, Leslie se siente orgullosa que su último tema ‘Volverte a ver’ con el cantante colombiano Legarda pasó los tres millones de vistas en YouTube, además que ya se transmite en la cadena internacional HTV.

DATO: Mario Hart y Leslie Shaw se volverán a ver las caras el próximo 2 de setiembre, pues serán teloneros de conocidos cantantes en el Music Fest.