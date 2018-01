CHAVELITA PONE ‘CACHOS’ A WACHIMAN

Parece que la ley del karma empieza a llegar, lo que se siente entre ellos es malo, Isabel Acevedo empieza a abrir las alas, a despegar, se ve que ella empieza a conocer más personas y a conocer más gente en televisión, hasta que por ahí hay un ampay de ella con otra persona, entonces esto va a resquebrajarla relación, posiblemente este 2018 no sigan juntos y terminen su relación. Christian Domínguez va a querer regresar con una ex, creo que es con Vania Bludau, pero no va a tener mucha suerte.

KARLA TARAZONA LE GANA JUICIOS

Judicialmente se van a ir cayendo los juicios a favor de Karla, entonces ella va a lograr tener la sartén sobre el mango en cuanto a los hijos, la pensión y cualquier tipo de beneficio económico. Ella no lo perdona, tiene la herida abierta, tiene el dolor de la mentira, el engaño y la traición. Christian no le ha pedido perdón de corazón, sino ha sido todo por las pantallas, no ha sido un verdadero arrepentimiento porque él sigue sin aceptar que le fue infiel y que en muchas cosas maltrato a Karla con sus actitudes y sus palabras.

Oficializa a primo de Richard Acuña

En el caso de Karla, se le va a ver con alguien del pasado, regresa un pretendiente o enamorado, es joven y ella quiere volver a vivir el enamoramiento, el romanticismo y es muy posible que ella oficialice su romance. Se le vuelve a relacionar con el primo de Richard Acuña (Alonso Alfaro Acuña).

GISELA VALCÁRCEL PASARÁ MAL MOMENTO

Va a tener que cuidar la salud de su mamita, podría tener una tristeza por su mami. Por otro lado, le veo un nuevo programa con mayor acercamiento a las señitos, va buscar ser una líder espiritual, hasta va a publicar otro libro. Con respecto al amor va haber un pretendiente, pero ella le ha cogido cierta distancia al amor.

Aclara cita con Vladimiro Montesinos en el SIN

Ella va a salir a aclarar, pero no creo que convenza.

MAGALY MEDINA CON NUEVO PROGRAMA

Ella va a estar tentada en irse a otro canal, pero le va a dar temor y de repente se termina quedándose en el canal donde está, la veo tentando un nuevo programa de televisión porque para ella no es suficiente estar solo en el noticiero, se siente encasillada, ella sale con un nuevo proyecto donde habrá más entrevistas y reportajes.

Firme con su notario

Hacen un buen matrimonio, problemas siempre hay porque ella es una persona difícil, que no sorprenda si en algún momento sale que están en altibajos, pero su esposo (Alfredo Zambrano) ha aprendido a conocerla y sabe cuál es la situación.

‘PELUCHÍN’ SE CASA Y TIENE HIJOS

Se consolida el amor para Rodrigo González, que no nos extrañe que anuncie la fecha de boda, probablemente no se case acá pero va a ser noticia. Además, él quiere ser papá, va a hacer como Ricky Martin. Quiere matrimonio e hijos.

‘FOQUITA’ BUSCA REMEMBER CON MELISSA KLUG

Jefferson Farfán es un hombre perseguido por las mujeres porque es muy sexy y magnético, algunas personas lo relacionaron con algunas modelos peruanas, pero lo que veo es que él va a buscar un acercamiento con la madre de sus hijos, Melissa Klug , parece que a Klug no le va a ir bien en su relación con Ítalo Valcárcel, entonces Jefferson va a tener un acercamiento con ella, seguramente le va a pedir perdón. Va a ser una situación difícil que va a dar que hablar, mientras que esto se dé se le va a ver a Farfán con varias acompañantes, pero nada formal. Él quiere volver con Melissa, pero ella no lo ha perdonado, va a ser difícil, pero si él insiste podría haber sorpresas.

YAHAIRA DE MALAS

Continúan las denuncias en su contra, va a tener juicios. Veo que Yahaira Plasencia anuncia una relación, pero no le va a ir muy bien, puede haber un tema infidelidad de su pareja. Sigue en la farándula dando vueltas, pero le persigue una nube gris, no queda bien con sus clientes, siempre incumple.

Rosángela le gana juicio

De la denuncia de Rosángela Espinoza no va a salir bien parada, va a tener que pagar reparación civil, aparte va a tener otras demandas de incumplimiento de contrato.

PAOLO SALE INOCENTE DEL TAZ

En su carta natal se puede ver que es una persona capricorniana, perseverante y siempre asume los retos que se le presentan en la vida. Lo positivo es que le va a ir bien en la apelación, podría decir que es posible que salga inocente, que es lo que él está buscando. Paolo Guerrero quiere la absolución, yo siento que esto recién para él va a ser el triunfo, porque no se siente contento con los seis meses porque quiere ser absuelto. Es un camino riesgoso pero vale la pena.

Se casa y tiene hijo con Thaisa

Él está muy enamorado de Thaisa, auguro para él formalización, matrimonio y un bebé. El 2018 viene iluminado para él.

PERÚ EN EL MUNDIAL

A la selección la veo triunfante en un comienzo porque viene con todo el aire de volver al mundial, los veo dando un gran paso, creo que van a estar bien y es posible que pasen a una segunda etapa, pero de ahí para adelante lo veo complicado. Todos van a hablar de Perú y de Ricardo Gareca, vamos a ser la revelación o la sorpresa en este mundial.

GARECA SE QUEDA EN LA SELECCIÓN

A Ricardo Gareca le van a hacer una propuesta muy interesante para llevárselo a Argentina, le van a proponer mucho dinero, sin embargo parece que eso lo están viendo acá y Gareca va a estar en la disyuntiva de irse, pero creo que al final llega a firmar por Perú. Es muy fuerte para él esta decisión, pero ahí un buen dinero de por medio, hay posibilidad de que se quede en Perú, pero no por un largo tiempo porque en realidad todos van a querer Gareca.