Christian Domínguez no apareció en ‘El Gran Show’ y este es su reemplazo

El cantante Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez su ausencia en ‘El gran show’ generó diversas críticas en las redes sociales. Sin embargo todos quedaron sorprendidos cuando la conductora del programa, Gisela Valcárcel dio a conocer el reemplazo del cumbiambero.

Según Christian, indicó que no podía participar en esta temporada por una dolencia muscular. Los especialistas, señalaron que el cumbiambero a pesar de su lesión, estaba en condiciones de bailar, pero al no hacerlo, la popular ‘señito’ no se hizo problemas y señaló que su reemplazo sería el gran ‘Giselo’.

Este carismático personaje se ha robado la atención de los televidentes al imitar a Gisela Valcárcel, y al ser mencionado por la conductora como participante de la pista de baile, señaló que dará todo de sí mismo para brillar y sorprender a sus compañeros de competencia.