VÍDEO | Así fue la reacción de Christian Meier cuando le preguntan por Alondra García Miró

No le gustó para nada que le recuerden a su ex. Christian Meier demostró su incomodidad cuando unas colegas bolivianas le preguntaron por Alondra García Miró, al parecer ambos no habrían terminado de la mejor manera, es por esta razón que no quiere ni escuchar que la mencionen.

El reconocido actor se presentó en el programa boliviano ‘Bienvenidos’ y fue ahí donde unas presentadoras le jugaron una broma. “¿Quién es o como anda con Alondra García Miró?”, preguntaron las conductoras a lo que el ‘Zorro’ respondió, “¿eso dice la pregunta? …. es una ex novia que tenía”, fue la inesperada respuesta del actor.

Por otro lado, Meier mostró una cara de incómodo al escuchar esa pregunta y no quiso detallar hace cuanto tiempo terminó su relación con Alondra. Con esta reacción, el modelo dejaría claro que para él no le traen gratos recuerdos la relación que mantuvo con la ex de Paolo Guerrero.