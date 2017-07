¡Cristian Zuárez amenaza a periodista de Karibeña!

Como todos los domingos, diario Karibeña publica la columna de opinión ‘Nada personal’, escrita por el periodista Jorge Páucar, el tema tocado en su última entrega fue la infideli­dad de Cristian Zuárez a Laura Bozzo, que los últimos días pasó a segundo plano pues los hermanos argentinos, Jesús y Cristian Zuárez, empezaron a ‘sacarse los ojos’, culpándose el uno al otro de haber filtrado las fotografías donde el ex Complot aparece de la mano con la empresaria Adriana Amiel.

“Al parecer, la familia Zuárez sabía de las andanzas de Cris­tian con su nueva conquista. La mamá dice que le saca­ron las fotos de su celu­lar. Si es así, entonces, ella estaba al tanto de la traición del “Pe­lucón”. ¿Por qué no dijo nada antes? ¿O le convenía que Lau­ra y Cristian no se separen para seguir cosechando los frutos de esta relación?”, se lee en un extracto de la columna, que al parecer no le gustó a Cristian, pues el argen­tino arremetió a través del Facebook contra el periodista con insultos y amenazas que dejan mucho que desear de la expareja de Laura Bozzo. Lamentable­mente, nos vemos obligados a publicar todos los insultos como prueba de esta agresión.

“Te juro que donde te vea te bajo los dientes Páucar, más te vale que te retractes con lo que dijiste de mi vieja, lo que vos hiciste no tiene perdón, quién m… eres tú para opinar sobre mí, donde m…salgo yo hablando estos putos quince días mientras ustedes están hablan­do m…, tú y tus putas páginas y la reconcha de tu puta madre, yo donde te vea te bajo los dientes te lo juro”, se escucha decir a Cristian, enfurecido en un audio.

Ante esto, el periodista trata de calmar a Zuárez, explicándole que él solo opina por todo lo expuesto en televisión. “Es una opinión sobre lo que ustedes han es­tado ventilando en todos los medios de comunicación. No se está inven­tando nada para que tú me ofendas de esa manera”, le responde Páucar.

Pero, el desconocido Jony Zuárez, hermano de Christian, se sumó a la ola de insultos contra el periodista de nuestro diario. “Te invito a arrodillarte y chuparme los huevos, quién sos vos para hablar de mi familia. Acaso noso­tros hablamos de la familia de simios que tenés? Lo peor que te va a pasar va a ser el día que te cruces conmigo. Yo no soy mis hermanos gusano. De­dícate al periodismos deportivo, capaz te va mejor y podés comprarte una camisa como la gente gordo asquero­so”, se lee en el mensaje que le envió vía inbox del Facebook.

ABOGADO: “ES UNA AMENAZA PARA LA SOCIEDAD”

Según el abogado Alejandro Sa­lazar: “La vida e integridad física de una persona es un derecho que está consagrado en la Constitución, nadie puede amenazar ni atentar, ni contra la vida, ni contra la integridad física de ninguna persona”.

Es decir, Cristian no tiene derecho a amenazar a un peruano por una colum­na de opinión, pues en dicho artículo no se está denigrando a nadie, solo se expone lo visto las últimas semanas en las plataformas informativas.

“Lo que tiene que hacer el perio­dista es pedir las garantías inme­diatas a favor de su vida, el tema se puede agravar y esta persona (Cristian Zuárez) no está controlan­do sus impulsos, y eso es una ame­naza no solo para el periodista sino para la sociedad, porque cada vez que se enerva expulsa agresiones y estamos viendo que es una persona impulsiva”, comenta el abogado.

“Bajo ninguna circunstancia se está atentando contra el honor de nadie porque no se está inventan­do, se está narrando lo que se está viendo, y se está opinando de lo que se evidencia, no se está agrandando ni explayando, se está emitiendo una opinión de un video o algo. Se man­cilla el honor cuando una persona inventa que existen estos te­mas, o inventa videos. Cristian debería de demandar a quien tomó esas fotos o ese video suyos”, añade el letrado.