Cuidado con arbolitos y luces de Navidad

Tengan cuidado. Los inofensivos arbolitos y las luces de navidad, pueden ser sumamente peligrosos y causar accidentes de electricidad y hasta incendios, si es que no se toman las precauciones del caso. Así, lo advirtió el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), ante la proximidad de las fiestas de fin de año.

Ojo con tomacorrientes

Ante ello, la entidad, recomendó a la población, evitar conectar varios equipos eléctricos en un solo tomacorriente, ya que puede sobrecargar la capacidad del cableado y originar un cortocircuito e incendio. “En estos casos, se deben usar “supresores de pico” y extensiones con cables de cubierta gruesa conocidos como cables “vulcanizados”, señaló Oscar Chevarría Meza, supervisor de Atención al Usuario de Osinergmin.

Adornos eléctricos

El experto también aconsejó a las familias adquirir las luces y adornos eléctricos en lugares que garanticen su buena calidad. De preferencia utilizar las luces de navidad tipo LED, pues no generan calor, evitando el sobrecalentamiento; además de contribuir con el ahorro de energía eléctrica en el hogar. Enfatizó también que antes de instalar las luces y adornos de navidad, se debe verificar que los cables no estén pelados y que no existan focos rotos o aflojados. “Es importante que las luces y adornos se coloquen lejos de materiales inflamables como cortinas o alfombras”, detalló.

El dato

“Es mejor y más seguro que los usuarios apaguen todo antes de acostarse o al salir de casa, para evitar el recalentamiento de cables y equipos” señaló el representante de Osinergmin. En casos de accidentes llamar en Lima al 219-3410 y en provincias a la línea gratuita 0800-41800, o vía Facebook o Twitter.