Dantes Cardosa: “Me siento peruano”

El cantante cubano Dantes Cardosa lleva seis años viviendo en nuestro país y asegura sentirse más peruano que nunca. Aquí encontró el amor en una jovencita chiclayana y asegura estar en el mejor momento de su carrera musical.

“Estoy agradecido con los peruanos por recibirme con los brazos abiertos, estoy muy feliz en mi querido Perú, me siento un peruano más. Tengo la suerte que mi talento fue muy bien recibido. Aquí encontré el amor, ahora vivo en Chiclayo junto a mi mamá, hermano, mi novia y mi hija Dalia”, cuenta entusiasmado Cardosa.

-¿Tienes tus papeles en regla?

Sí, tengo carné de extranjería. Ya hice mi examen para la nacionalidad, de 20 saqué 17.5. Estoy esperando que firmen mis documentos, es el último paso.

-Te plantaste en nuestro país…

Sí, amo a mi novia Alisson, es una buena chica, estudiosa y me siento a gusto con ella. Tenemos una hija que acaba de cumplir seis meses, es la luz de mis ojos junto a mis hijos de Italia y Cuba, en total tengo cinco hijos.

-¿Cuántos años le llevas a tu pareja?

20 años. Para el amor no hay edad, nos llevamos muy bien y seguimos adelante.

-Y hablando de tu carrera musical, ¿Cómo te iniciaste en la música?

Mi carrera musical comenzó con mi padre que en paz descanse. Él era un gran periodista de uno de los diarios más importantes de Cuba, su hobby era la música y me enseñó a tocar los acordes de la guitarra. Crecí en un barrio pobre de La Habana y cuando había apagones, que duraban muchas horas, nos poníamos a cantar. Mi madre con una dulce voz, mi padre, mi hermano y yo cantábamos descargándonos con la guitarra.

-También me contaron que te gustaba bailar…

Sí, me dio por aprender a bailar recorriendo varias discotecas con un grupo de baile, luego quise perfeccionarme y me gradué de bailarín en la escuela de Varietur de Tropicona, en La Habana. De ahí mi coreógrafo, Ernesto Suares, me propuso hacer shows de canto y baile y bueno empecé en hoteles de Varadero.

-¿Cuál fue la primera canción que grabaste?

Luego de la experiencia que te comento me llamaron para integrar una orquesta llamada ‘Impacto Latino’, estuve un tiempo y de ahí me pasé a otra llamada ‘Bakuleye’, donde grabé mi primera canción titulada ‘El Chigolo’.

-¿Te siguen llamando el ‘Ricky Ricón’?

Sí, en las calles me gritan ‘Ricky Ricón’, con ese nombre me bautizaron en la ‘Charanga Habanera’, ahí estuve cerca de cuatro años (1998 – 2002).

-También te lanzaste como solista…

Formé mi orquesta llamada ‘La Ricky Band’, trabajamos en Europa tres años y medio y de ahí regreso a Cuba para grabar mi disco como solista. Me fue muy bien, pegamos en las radios nacionales.

-¿Qué proyectos tienes a futuro?

Ahorita estoy en una gira por Chile, pero se vienen muchas sorpresas… ¡Atentos!

Dato:

El cantante también contó que este 28 de setiembre se cumple un año de la muerte de su papá Dantes Cardosa Yaser. “Mi padre falleció de un infarto en Cuba, cuando ya había hecho toda su residencia para vivir en Perú con nosotros”, comenta.