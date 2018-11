Diana Sánchez: “No tengo por qué hacer luto de nada”

Por Juana Aspilcueta

No hay que por bien no venga. Esa es la frase de Diana Sánchez, quien hoy se encuentra enamoradísima del norteamericano Dan Patrick, a tal punto que podría dejarlo todo para irse a vivir con este a Estados Unidos. Para la integrante de ‘Combate’ este año ha sido como “una odisea”, pues se separó de su esposo Harold Cortez en medio de un escándalo de agresión contra ella y rápidamente encontró el amor en su ‘gringo’. Sobre las críticas por iniciar una nueva relación a pocos meses de estar separada, la ‘chata’ dejó en claro que no cree en el ‘luto’, pues “no tiene por qué esperar ni estar triste”.

-Hay rumores que te irías a radicar a Estados Unidos con tu novio…

Todavía estoy trabajando, pero tengo una persona que vive allá, entonces me encantaría. Voy a pasar Año Nuevo allá, pero mi futuro laboral no lo sé, me encantaría pasar más tiempo con él, no puedo decir nada hasta que se logre.

-Se les ve enamoradísimos…

Sí, no puedo hablar mucho de ciertas cosas porque quiero cuidarlo, pero él ha venido dos veces en noviembre entonces estamos templados.

-¿Cómo se conocieron?

Por una amiga y fue en un momento inesperado. Él me invitó a salir, en tiempos que yo quería estar escondida en mi casa porque me sentía mal, necesitaba aire fresco y salir para pasar un buen momento.

-¿Qué hizo para conquistarte?

Mira lo bello que es, es lindo. Es difícil explicarlo, nunca lo planeé y llegó el amor.

-¿Es celoso tu novio?

No, es súper comprensivo y me entiende muy bien. Él vive en una ciudad (New York) más avanzada donde se ven cosas locas, respeta bastante mi trabajo y me apoya. Conversamos mucho, considero que como pareja un hombre debe estar pendiente de tu avance profesional y no detenerte.

-¿Tu familia ya lo aprobó?

Sí, es un chico educado, amable y dulce. Todas las personas que perciben eso se dan cuenta que es una persona ideal para mí. Mi familia detectó que es una persona buena y un compañero excelente.

-¿Cómo te llevas con su familia?

Son unos dulces, antes de sorprenderme de la ciudad me sorprendió su familia porque es fabulosa. Ellos tienen sabrosura y amor.

-Muchos consideraron que olvidaste rápido a tu ex, pues a los meses de haberte separado ya estabas saliendo con Dan…

La decisión de rehacer mi vida no fue porque estoy loca o porque no me importó nada, si tomé la decisión de enamorarme nuevamente o de ser feliz fue porque me siento preparada; segundo no tengo por qué hacer luto de nada, sé cómo han sido las cosas. Procesé rápido la separación por los motivos que solo yo conozco y pensé: ‘por qué perder mi tiempo en sentirme mal sino me lo merezco’, soy una persona que siempre ha obrado bien y nunca tuve problemas o escándalos, cuando pasó sentí que se me vino el mundo. Me cuidé como 8 años de todo y me pasó algo gravísimo (cuando fue detenida por el altercado con su ex).

-No crees en el luto entonces…

No merezco esa situación y tampoco él (Harold), por qué tendría que estar sufriendo si los 5 años de mi vida los he dedicado a amar a esa persona y si las cosas no se dieron, pues bien. Pasé por una situación grave porque aparte de estar enamorada, me casé, pasó un problema que se hizo gigantesco y no recibí el apoyo ni lo que yo quería como pareja, entonces no tendría por qué esperar y estar triste.

-Todo lo malo que pasaste, ¿te sirvió como enseñanza?

Claro, siempre de las situaciones malas uno tiene que sacar el lado bueno de las cosas. De todas las cosas que me pasaron ahora las agradezco porque quizá sino hubieran sido drásticas y dramáticas no hubiera cambiado mi vida.

-¿Cómo te encuentras ahora?

Estoy tranquila y feliz, comparto con mi familia y mis amigos. Estoy con una persona que me quiere y vamos avanzando, mis sentimientos van creciendo.

-Te refieres a la sobreexposición que tuviste…

Por todo, me siento mucho más fuerte y capaz, pensé que no iba a poder superar ciertas situaciones, pensé que no era tan fuerte y ahora me doy cuenta que puedo. He aprendido a quererme y a valorarme más… ¿por qué cerrar las puertas al amor?, ¿por qué perder mi tiempo y seguir lamentándome?.

Durante la entrevista de diario Karibeña, Dan Patrick estaba a un lado del set mirando admirado a Diana y entusiasmado de la sesión de fotos de la combatiente.

