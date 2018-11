Dorita Orbegoso luce pancita

Dorita Orbegoso reapareció en tv luego de los constantes rumores de su embarazo. Ella grabó para el programa dominical ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, que se verá hoy, donde estuvo acompañada de su tía, a quien quiere como una madre, y comentó que en estos momentos donde necesita que la engrían la visita constantemente.

“Mi tía asumió la responsabilidad conmigo cuando falleció mi mamá, ella es muy pegada a mí, siempre está pendiente de mí y, también, cuando cometo algún error ella me jala las orejas, por eso la respeto mucho. Mi tía vive en Pisco, y ahora necesito que me engrían, así que siempre voy a verla”, reveló la morocha que en Facebook no deja de publicar los antojos que tiene actualmente.

La exbailarina, actriz cómica y animadora también demostró sus dotes en la cocina y acotó que ha conquistado por el estómago en algunas oportunidades. “La gente dice, ¡qué va a saber cocinar! La gente me encasilla, cree que porque soy una chica sexy no sé cortar una cebolla. Mis compañeros de chamba también se imaginan que no sé cocinar, imaginan que una solo está planchándose el cabello”, reveló.