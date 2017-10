Dorita Orbegoso saca las garras y arremete contra Shirley Arica

Dorita Orbegoso minimizó a Shirley Arica al calificarla de ‘no tener talento’. en una entrevista en el programa ‘Cuéntamelo todo’.

La ex conductora declaró: “No me puedo comparar con ella, porque no está a mi nivel. Hice miniseries, fui conductora, hice comicidad, sigo siendo chica reality. Trabajo para muchas empresas, cosa que ella no podrá hacer. Shirley no es artista, es una chica mediática que vive del show y del escándalo. Que agradezca que puede pronunciar dos palabras juntas” indicó Dorita

Ella asegura que la modelo sólo busca ‘ pantalla’ y que su imagen ‘ya murió’ y no sabe de quién cogerse para generar polémica. “No creo que me tenga envidia, pero como ella ha muerto, porque ya no está (en ‘Combate’) Diego Chávarri, ya pasó lo de Manco y se separó de Rodney Pío… No tiene de dónde ‘chapar’, yo entré al reality y soy ‘carnecita’ para ella”, declaró la combatiente.