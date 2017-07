El Gran Show | Milena en guerra con Cinthya

Milena Zárate encontró su nueva víctima: la ecuatoriana Cinthya Coppiano, una de las rivales que enfrentará en la triple sentencia del Primer Campeonato de Baile El Gran Show, junto a Milett Figueroa.

La colombiana no está dispuesta a quedarse callada y aseguró que otras parejas en referencia a Cintnya no bailaron bien y presentaron trucos sucios en la pista de baile de Gisela Valcárcel. “Me parece que el puntaje fue bajo en comparación a otras parejas que realmente no bailaron bien y sus trucos fueron completamente sucios”, dijo.