Escolares venezolanos no perderán clases

El Ministerio de Educación, reconoció la validez de 1,652 certificados de estudios básicos de niños y jóvenes venezolanos, de primaria y secundaria durante el 2017 y lo que va de 2018.Gracias a ello, ahora podrán continuar sus estudios en el Perú.

Convenio

El Minedu informó que la convalidación se realiza en el marco del Convenio Andrés Bello (CAB), la Ley General de Educación y otras normas del sector. De acuerdo al Minedu, la convalidación no procedió cuando los padres no contaban con los documentos de escolaridad de sus hijos o no cumplían con los requisitos establecidos. En estos casos, los padres pueden solicitar una prueba de ubicación para sus hijos en cualquier escuela pública del país que tenga vacantes disponibles.