ESPECIAL | Cuando ellos quieren cejas perfectas

Los tiempos cambian y hoy por hoy la mayoría de las personas se preocupan por su imagen con múltiples tratamientos estéticos. En el caso de los chicos, se ha desatado un cuidado extremo para su rostro y cuerpo, es por ello que existe un procedimiento que redirecciona las cejas de acuerdo al arco natural e intensidad de las mismas; así como la forma, tamaño y proporción de los ojos. A continuación, los especialistas de Smile Body brindan una breve explicación para entender más del tema.

¿QUE SON CEJAS 3D?

Son implantes de pigmento en forma de vello que dan volumen a las cejas simulando el pelo natural de la zona. No es un tatuaje, es por ello que se recomienda no excederse en el ancho y forma de la ceja. La idea es que la gente no note el cambio pero sí una variación en tu rostro. Se pueden diseñar según la forma de tu rostro o simplemente no depilar.

Duración

La Cejas 3D tienen una duración aproximada de 1 año. Se recomienda hacerse 2 retoques al año para preservar el color y forma. Es necesario tener en cuenta que el color va desapareciendo a medida que pasa el tiempo. No se decolora, ni mucho menos se degrada, solo va desapareciendo hasta atenuarse con el tono de la piel.

Cuidado

Luego de la intervención (2 horas aproximadamente) se recomienda usar una crema (Terramicina tópica), no mojar las cejas por dos días, tomar antiinflamatorios, evitar el ejercicio y sauna por 2 días luego se puede retomar la rutina diaria.

Candidatos

La persona tiene que pasar una evaluación previa. No todos pueden hacerse todos los tratamientos. De acuerdo a cada cliente, se recomendará el tipo de cejas o delineado en los ojos.

Farándula

Diversos chicos de la farándula se han rendido a la coquetería y mejorado la apariencia de sus ojos.

El modelo y cantante Alexis Descalzo se ha realizado un delineado de ojos y lifting de pestañas.

El controvertido Antonio Tafur (La beba Zen) se ha realizado un depilado perfilado y se le ha practicado la técnica de las cejas 3D.

En el caso de Zumba, se le ha delineado de ojos y se le ha practicado lifting de pestañas.

EL DATO:

El procedimiento toma aproximadamente 30 minutos.

