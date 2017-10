Fernando Bakovic saca cara por su hija Milett

El experimentado actor de Sinargollas Producciones, Fernando Bakovic se mostró indignado por el maltrato que viene sufriendo en los últimos días la modelo y actriz Milett Figueroa, quien hace de su hija ‘Ninfa’ en la serie ‘De vuelta al barrio’ de América TV.

Junto a Carla Barzotti están haciendo de las suyas y destacó que Figueroa contra todo los pronósticos de sus críticos tiene talento para la actuación. “Hemos logrado muy buena química con Milett, es una joven con talento y recién está empezando. He conversado con ella poco de este escándalo en su entorno pero está tranquila trabajando y le he aconsejado que siga para adelante creciendo en la actuación, esto siempre pasa pero uno no debe bajonearse”, señaló Bakovic quien da vida a ‘Aristoteles del Río’.

“Estoy feliz porque la gente me ha visto en tv en personajes diversos, de cura, pronto me verán como mafioso en el cine, ahora soy un papá celoso y a fin de grabó para la película de la tragedia de la discoteca Utopia”, indicó.