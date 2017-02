FOTO | Melissa Paredes padece esta terrible enfermedad

La bella Melissa Paredes sorprendió a todos sus seguidores al publicar una imagen en el cual relataba que padecía de tiroides, una enfermedad que le fue detectada aproximadamente hace un año y del cual tiene que seguir luchando.

“Está haciendo efecto la dieta. Me faltan 2 kilitos más. A veces odio mi tiroides #sisepuede #playa #feliz“, publicó acompañando el texto con una imagen disfrutando del sola y la playa a lado de su esposo ‘Gato Cuba’.

“Tengo un problema de tiroides desde hace mucho tiempo. Me lo diagnosticaron el febrero pasado (2016). Por eso yo subía y bajada de peso, y yo no me daba ni cuenta. Es problema con el que tengo que vivir toda mi vida y tengo que estar medicada, y lo estoy combatiendo”, sostuvo Melissa para “América Espectáculos”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: