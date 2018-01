Gisela Valcárcel regresa con ‘El gran show’

Pese a que anunció que ‘El gran show’ no iba a continuar este año, la conductora de televisión Gisela Valcárcel anunció que el reality de baile regresará a la pantalla chica totalmente “renovado”, aparentemente para el mes de marzo. “El Gran Show’ comienza una nueva etapa, estamos preparando sorpresas y novedades para darle a nuestro show lo mejor cada sábado porque creemos en el talento peruano. Este 2018 no solo bailaremos, las espectacularidad volverá a una renovada pista, donde bailar no será suficiente para convertirse en el artista del año”, dice la rubia en un video de la Pre Venta de América Televisión.

En el clip también se puede observar que Gisela lanzará un nuevo programa de entrevistas, tal como lo vino anunciando en los últimos meses. Los primeros invitados serían el periodista Federico Salazar y su pareja Katia Condos.