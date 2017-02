Guty Carrera: “Hubiera preferido no enamorarme de Alejandra”

El día de ayer, Guty Carrera fue presen­tado como el nuevo jale de ‘Cuéntamelo todo’, tras la salida de Ale­jandra Baigorria, del espacio conducido por Sofía Franco. ‘El potro’ llegó con la lengua bien afilada y lamentó haberse enamorado de Ale­jandra Baigorria con quien vivió una tóxica relación.

“¿Si hubiese preferido no enamorarme de Alejandra? Por su puesto, claro, ya hu­biera sacado mi shampú un año antes, he perdido ven­tas (ríe). Hubiera preferido no enamorarme, me hubiera gustado seguir solte­ro”, dijo el modelo.

Pero quien no se salvaría de los comentarios del hijo de Edith Tapia, es el nuevo ‘saliente’ de la gringa de Gamarra, Ernesto Jiménez, a quien minimizó. “Yo sólo puedo decir que a mí me oficializaron al mes (ríe). Pero qué bueno, yo la felicito (a Alejandra) gracias a Dios ya llegó otra persona (a su vida). ¿Cómo definiría a Ernesto y Ale­jandra? Son tal para cual”, agregó Guty.

ME HICIERON CARGAMONTON”

Por su parte el tam­bién combatiente, contó que sintió el cargamon­tón mediático que causó la acusación de Alejandra Baigorria quien lo denun­ció de haberla maltratado física y psicológicamente.

“Yo considero que sí se me hizo un cargamontón, pero la vida te da nuevas oportu­nidades, lo que quedo en el pasado se queda ahí, yo tengo un proceso legal y las únicas perso­nas que pue­den encargarse de hablar y te­ner la autoridad son los fiscales o jueces a quien corresponda”, comentó el modelo, quien en un tono sarcástico comentó que espera superar el tiempo de permanencia de Alejandra como panelista en ‘Cuéntamelo Todo’.

“Bueno yo no tuve la oportu­nidad de ver cuando la señorita participó, no sé, asumo que hoy pasarán 24 horas, espero supe­rar las 48 y pues vengo aportar lo mío”, acotó.

“GUTY ES INOCENTE”

Por su parte, el gerente de programación de ATV, Ney Guerrero, dijo que la empresa respalda a Guty pese al proceso legal que aún tiene con Alejan­dra Baigorria.

“Guty tiene todo el respaldo nuestro, él es inocente lo reitero y yo también lo viví, también soy inocente pero al principio no se pudo comprobar y por eso es que se decidió apo­yar a Guty. Hasta que no se compruebe lo contario Guty es inocente, tiene todo el respaldo nuestro para que siga siendo par­te de la familia de ATV”, precisó Ney.

