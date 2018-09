Hija de Alberto Santana grabó vídeo a lo Carlos Vives

¿Aleluya? Una vida llena de lujos. La hija del pastor Alberto Santana, Lucero Betsabé Santana Carbajal, más conocida como Bitia Santana, la exjefa del departamento de diezmos de la iglesia El Aposento Alto, grabó un costoso video al estilo del que realizó hace poco el colombiano Carlos Vives en nuestro país. En las imágenes, recrea su historia de amor con su ahora esposo, el tecladista de la banda ‘Generación de vencedores’, el también llamado apóstol Samuel.

En esta producción musical, la hija de ‘Santanás’, muestra todo ‘el poderío audiovisual y artístico’ que el Todopoderoso le regaló gracias a la buena estrella de su papá.

El matrimonio escandalizó a los más necesitados de su movimiento, porque miles de ellos contribuyen económicamente para la Iglesia, mas no para los caprichos de la engreída del fundador. Una realidad distinta a la que tienen muchos fieles.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

En el videoclip se aprecia a la joven actuando en la Costa Verde y el malecón Cisneros, en Miraflores, así como en el Parque de la Aguas, locaciones que sirvieron al ‘Rey del vallenato’ para grabar el tema ‘Mañana’, realizado con Promperú.

En esta ocasión, Bitia no escatimó gastos para utilizar drones y cámaras de última generación en un despliegue casi cinematográfico, con el fin de que su amor quedó registrado para la posteridad. Bitia y Samuel se casaron en la iglesia El Aposento Alto en Independencia y el pastor Alberto Santana al ver el video quedó conmovido.

ESPOSA TOMA EL PODER

Mientras, Sonia Carbajal, esposa de ‘Santanás’, tomó el cargo de pastora de ‘El Aposento Alto’ en reemplazo de su marido e hijo, cuestionados por diversas denuncias de exmiembros de esa organización religiosa.

“No me es difícil seguir al frente, porque siempre he trabajado al lado del apóstol (Alberto Santana). Si nunca he estado al frente predicando, fue porque él lo hacía, pero creo que llegó el tiempo para poder afrontar este gran desafío y salir adelante, y engrandecer al reino de Dios, porque es lo que Dios ha encomendado a cada uno de sus hijos”, afirmó durante su discurso.

“Les pido a cada uno de ustedes sus oraciones para poder vencer toda adversidad que se venga y sabemos que todos juntos, con un solo pensamiento y corazón, vamos a salir adelante”, añadió.

Pastor ahora quiere postular a la presidencia

El programa Reporte Semanal propaló un video de la madruga de ayer, donde se ve a Alberto Santana llorar por todo lo que pasó a consecuencia de sus actos. “No volveré a caer en tentación”, dice. Él no está acabado, prepara su reaparición en provincias para recolectar dinero y postular a la presidencia en las próximas elecciones. Se asegura que ya compró su kit electoral.