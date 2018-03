VÍDEO | Isabel Acevedo y Ducelia Echevarría se dicen de todo por competencia en ‘Combate’

Combate cada vez da más que hablar, esta vez las competidoras más fuertes: Ducelia Echevarría e Isabel Acevedo se pelean por una de las competencias. La argentina le dice a la bailarina que por ser más ‘pesada’ le gana en las competencias. ¿Le dijo gorda?

Nadie creía en la habilidad de Isabel Acevedo para ganar las competencias, pero ella demostró lo contrario. En estos días, la bailarina no deja de sorprender con su fuerza y esta vez le ganó en fuerza a la ‘gaucha’, pero esta no se quedó tranquila y arremetió contra la ‘Chabelita’.

“Tiene más masa muscular, está más chapada yo no he venido acá a perder yo he venido a mantener mi lugar si ella cree que así de fácil se la va a llevar pues no le voy a dar la competencia”, aseveró la argentina muy fastidiada.

Además Ducelia Echevarría afirmó que no puede dar su 100% por una lesión y es por esto que Isabel le gana en la competencia. Asimismo, la novia de Christian Dominguez afirmó que ya no le gusta competir con la argentina porque siempre se queja. ¿En que acabará todo esto?