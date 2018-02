VÍDEO | Isabel Acevedo:”Soy una persona súper educada con principios y valores”

Isabel Acevedo se cansó. La bailarina con ya más de un año de relación con Christian Domínguez sale a hablar y a aclarar lo misterioso que fue el comienzo de su romance con el cumbiambero. Cansada de los fuertes calificativos, se defiende y dice que no merece todos los insultos por ser una persona de principios.

Nadie lo esperaba, la mediática ‘Chabelita’ dio una extensa entrevista a ‘Dia D’, este fin de semana, fue ahí donde no dudó en confesar cada pasaje del comienzo de su actual relación. “He tenido miedo de iniciar con él (Christian Domínguez), ¿no? obviamente entran las dudas, creo que cualquier mujer que este con él tendría miedo en ese sentido (risas) … a mi me dijeron (que duraría mi relación) tres meses nomas o un año..”, eran las palabras de una Isabel Acevedo bastante relajada.

Luego de tantas habladurías y de las ‘mentiras’ que se habrían creado en medio de este mediático romance, Acevedo sale a hablar y confiesa que su relación no empezó del todo limpia, pero no por parte de ella sino por culpa del Domínguez. “De repente por la parte de Christian no comenzó limpia (la relación) , porque él decía algunas cosas y de repente a mi me decía otras, no sabemos en realidad como es esa historia, Christian Dominguez es un TESORO…”, acotó.

Asimismo, Isabel Acevedo -como tantas otras veces- defendió su educación y lo bien que ha sido criada, es por eso dice no merecer tantos malos calificativos. “Por todo el tiempo, toda mi vida, la disciplina que yo he vivido… soy una persona súper educada con principios y valores de mi familia no merezco haber vivido esto”, aseveró ‘Chabelita’ con los ojos rojos.