Ivana Yturbe choteó a Neymar

Janet Barboza nuevamente volvió a sacar cara por Ivana Yturbe, luego que Magaly Medina tratara de dejarla como una mujer interesada y que por ese motivo habría preferido iniciar un romance con el futbolista Jefferson Farfán antes que seguir con Mario Irivarren.

La rulitos desmintió tajantemente esa versión y dijo que la modelo, a quien conoce desde que tiene siete años, en más de una oportunidad se ha visto rodeada de galanes millonarios pero jamás se ha guiado por el interés, incluso contó que futbolista brasilero Neymar quiso conquistarla pero en ese entonces prefirió al guerrerito.

“Si es tema de galanes, Neymar la estuvo enamorando, entonces no estamos hablando de que para ella sea nuevo que tenga galanes conocidos o millonarios. Y ella no quiso, ella lo choteó porque estaba enamorada de Mario Irivarren, en ese momento”, expresó aclarando que la modelo sí se habría enamorado de Jefferson Farfán y no estaría con el deportista por su dinero.

“Ivana Yturbe es una chica de clase media, ella vive en La Molina, no te voy a decir que tiene el dinero de Farfán porque no lo tienen, pero viven bastante bien, ha estudiado en buenos colegios, es una chica educada, clase media arriba”, sostuvo en ‘Magaly TV, la firme’ y añadió que la madre de la modelo está feliz porque “ve a su hija feliz y tranquila”.