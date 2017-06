Ivana Yturbe hace tremendo anuncio sobre Mario Irivarren

El reality de competencia, ‘Combate’, sigue sorprendiendo con sus tremendos jales. Esta vez anunciaron la presentación de la dulce Ivana Yturbe, quien cautivó a todos los presentes con su incomparable belleza.

Tras hacer su ingreso con la canción de fondo ‘la rompe corazones’, Ivanita respondió las interrogantes expuestas por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, confirmandó así el término de su relación con el también ‘chico reality’ Mario Irivarren.

“Estoy soltera hace tiempo” señaló Ivana, quien fue víctima de las bromas por parte de los conductores, quienes empezaron a recordarle las fotos junto al futbolista del Barcelona, Neymar,

Pero esto no fue todo lo que provocó la ex integrante de ‘Esto es Guerra’, ya que tras su ingreso al programa empezaron los enfrentamientos con Luciana Fuster, con quien confiesa no tener una buena relación.