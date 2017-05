Jazmín cuadra a Mario Hart por llamar ‘ignorantes y mediocres’ a panelistas de su progrma

No se queda callada, Jazmín Pinedo habló claro y fuerte sobre las declaraciones de Mario Hart, quien llamó ‘ignorantes y mediocres’ a los panelistas de ‘Espectáculos’ por comentar sobre el supuesto embarazo de Korina Rivadeneira.

“Put… ese programa. Yo sé que ustedes (En boca de todos) son mucho más serios, así que no caigan en el jueguito y las especulaciones de personas mediocres, ignorantes”, declaró el piloto.

Ante esto, ‘la chinita’ dijo no sentirse aludida por las palabras de grueso calibre del guerrero. “Respecto a las declaraciones de Mario Hart, las voy a tomar como de quien viene. No tengo por qué responderle a él ni a nadie. No me siento ni afectada ni tocada ni siento que se refiera a mí porque creo que me conoce muy bien y de mala persona no tengo ni un pelo”, comentó Jazmín.

Pero no todo quedaría ahí, pues Jazmín retó a Mario a mencionar su nombre la próxima vez que lance calificativos tan fuertes. “No tengo por qué responderle a Mario Hart, porque esto no es un tema personal. Ahora, si él o Korina Rivadeneira quieren tomar todo esto de una forma personal y quieren dirigirse directamente hacia mí… Te reto que menciones mi nombre Mario Hart y que me hables directamente a mí. Porque sabes muy bien como ahí sí te respondería. Ahora, no me importa”, sentenció Pinedo.

De otro lado, ‘Jazmín reveló que sus fans le habían enviado capturas de Korina dándoles likes a publicaciones negativas en contra de su hija y ella. “Yo también podría pensar que Korina Rivadeneira me odia porque el día de ayer me pasaron un montón de pantallazos donde en sus favoritos y Me Gusta de sus redes sociales no solo le daba a insultos contra mí sino que hablaban incluso del futuro de mi hija por mi comportamiento. ¿Qué tengo que pensar? ¿Que Korina Rivadeneira también me odia? No flaca. Me importa dos pepinos lo que tú pienses de mí. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo, así como tú cumples con el tuyo”, acotó.