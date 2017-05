Jazmín Pinedo pone en su sitio a Brunella Horna con este mensaje

La conductora de “Espectáculos” Jazmín Pinedo, no tuvo más remedio que poner en su sitio a Brunella Horna, quien despotricó en vivo a su ex pareja Renzo Costa por hablar mal de ella. La “chinita” no estuvo de acuerdo y le dijo todo esto.

“Yo creo y te lo voy a decir así. No hay nada más bonito que el amor propio y eres tú primero, tú segundo y tú tercero. Tienes 20 años y tienes una vida por delante. Esto de acá a 10 te va a parecer una broma y Dios quiera de verdad que aprendas de esta situación”, señaló.

A la vez, le recomendó que sería bueno que hable con Renzo y queden en algo por el bien de los dos. “Aquí no existe escala de grises, o es blanco o es negro. Decidan qué es lo mejor para ustedes porque de verdad que así van a terminar haciéndose daño”, finalizó.