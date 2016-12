Jefferson Farfán marca distancia con Yahaira

A pesar que anunciaron con bombos y platillos, la presencia de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en la Navidad del niño chalaco, que realizó el alcalde pro­vincial del Callao, Juan Sotomayor, la expa­reja decidió hacer su aparición en distintos horarios.

Al promediar las once de la mañana, Jefferson Farfán hizo su aparición en el coliseo Miguel Grau del Callao, sin embargo el deportista no quiso dar declaraciones a la prensa. Su estancia no duró más de una hora, y el público chalaco le gritaba ‘Yahaira’, debido al roman­ce que mantuvo con la artista.

Por su parte, Yahaira Plasencia llegó a las dos de la tarde y media acompañada de su mánager y primo de la ‘Foquita’, César Távara. La exparticipante de ‘Re­yes del show’, no dudó en bailar el totó y al igual que Jefri evitó a los hombres de prensa.

Todo indicaría que Farfán no quiere ni cruzar­se con la reina del ‘Totó’, pues él fue el prime­ro en aparecerse en este evento a beneficio.

‘FOCA’ ASADO CON YAHAIRA

Según una fuente allegada a nuestro dia­rio, el pelotero estaría algo molesto con la cantante, quien hasta el día de hoy no aclara su situación sentimen­tal con el jugador. “A Jefferson le molesta que Yahaira juegue con la posibilidad de que algún tiene algo con él, cuando ellos ya no tienen nada”, señaló nuestra fuente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: