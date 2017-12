¡Lo puso en su sitio! Jhon Kelvin parchó a Dominguez

Luego que Jhon Kelvin señalara que Christian Domínguez no sirve para el canto, el ‘wachimán’ encaró al integrante del grupo ‘Los 5 de oro’ en las instalaciones de América Televisión en Pachacamac.

Según contó Jhon, Christian con un tono prepotente le pidió que no vuelva hablar de él. “Yo estaba sentado, relajado, tranquilo y él se me acercó, se exaltó, alzó un poco la voz reclamándome porque había hablado de él, le dije que simplemente respondí a una pregunta y me pidió que no vuelva a mencionarlo. Le comenté que yo opino de quien sea, pero siempre con respeto. Ahorita Christian está molesto, se le ve en su rostro la incomodidad que tiene”, mencionó el cantante.

-¿En alguna oportunidad han tenido algún rose?

Nunca hemos trabajado juntos, tampoco considero que seamos competencia porque él tiene un estilo y yo tengo otro. Hemos estudiado en el mismo colegio, lo conozco años cuando él estuvo en Joven Sensación. Sería hipócrita si diría que es mi gran amigo, él fue quien se distanció. No sé si se alejó porque se convirtió en actor.

-¿Crees que se le subieron los humos?

No sé, eso tendrían que preguntarle a él. Yo no tengo nada en contra de él. No he declarado nada para que él se haya sentido ofendido. No sé si él se ha sentido ofendido con mis declaraciones, si él se ha sentido dañado con mis declaraciones le pido las disculpas del caso.

-¿Prefieres marcar distancia con Christian?

Si en algún momento desea hablar conmigo, estoy dispuesto a conversar con él.

-¿Y si viene nuevamente de manera prepotente a hablarte aceptarías?

Mientras a mí nadie me agreda yo voy hablar. No voy darte una cara ante cámaras y otra detrás de ella. No soy doble cara.

-¿Crees que Christian es doble cara?

No sé si como Christian, pero hay muchos dobles caras. Si cometo algún error voy a salir al frente de la prensa y asumir mi error, pero no te voy a estar pintando el cuadro de diferentes colores para que te marees. (V. Rondón)