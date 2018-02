Jhonatan Maicelo critica a chicos realities

El boxeador Jonathan Maicelo comentó que en varias oportunidades lo han llamado para participar de un reality de competencia pero se ha negado porque considera que ahora hay “muchos alucinados” que ventilan sus vidas privadas.

“En un principio, yo fui (a un reality) porque para mí eran “divertidos”, luego se volvieron más turbios, más enfocados en la vida personal de cada uno, eso fue lo que a mí me alejó, si no hubiera seguido yendo. Pero (ahora) veo a muchos alucinados, veo a mucha gente haciendo cosas que a mí, en lo personal, no me gusta. Entonces, simplemente, me mantengo a un lado, tengo tres años que no voy a un reality porque empecé a ver cosas más turbias”, sostuvo Jonathan, quien en sociedad con Milena Zárate inauguró la tienda de ropa deportiva ‘Doble MM’ en Gamarra.

-Hace poco Natalia Málaga y Raúl Ruidíaz aparecieron en un spot con la camiseta de ‘Esto es guerra’…

No opino, cada quien hace lo que quiere.

-La ‘Pantera’ Zegarra comentó que quería pelear contigo…

Pelear con un peleador peruano no representa a nadie, definitivamente no te suma, pelear con un extranjero y en Estados Unidos, contra un americano, filipino, mexicano o puertoriqueño, sí me suma mucho para lograr mi título mundial que es lo que estoy buscando, el sueño que anhelo.

-¿No es importante para ti?

Definitivamente.

-¿Cómo te va en el tema deportivo?

Peleo en diciembre fuera de Lima, viajaré a Los Ángeles, ahora mismo voy a ver mi contrato con quién me toca. Estoy viajando a Nueva York para el entrenamiento de campo y luego para la pelea. (D. Bautista)