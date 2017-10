JOHANA SAN MIGUEL VUELVE CON EXITOSA COMEDIA ‘HASTA LAS PATAS’

CRÉDITO: E.Bellido

La actriz Johana San Miguel regresa a las tablas y en una entrevista a diario Karibeña dio más detalles de este nuevo reto. Conversamos con ella sobre sus proyectos, el partido Perú – Colombia y la polémica pelea entre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza.

La recordada ‘Queca’ de Patacláun se encuentra más que feliz y haciendo lo que siempre le ha gustado, teatro. Ella formará parte de una delirante comedia que viene siendo un gran éxito en Londres y en el mundo.

¿De nuevo en el teatro?

Si, muy feliz. Acabo de salir de ‘Mama mía’ y ahora estoy en ‘Hasta las patas’, así que estamos muy contentas y esperando que la gente puedan vernos porque realmente es una obra bien particular.

¿Cuál es tu personaje?

Mi personaje se llama Florencia y es la prometida de Paul Jarper que lo hace Andrés Wiesse. Florencia es una actriz de 50 años que la contratan para representar un personaje de una chica de 18 años.

¿Cuál es tu expectativa?

Que venga la gente y que se divierta muchísimo, el teatro es maravilloso, estamos felices

PARTIDO

¿Perú gana contra Colombia?

De hecho que va a ganar Perú.

¿Cuánto gana?

Uno a cero y el gol de quien sea pero que tiene que ganar. Yo he vivido que Perú vaya a un mundial, pero muchas de la generación no y estoy segura que vamos a ganar.

¿Proyectos en el cine?

Acabo de terminar hace una semana y media ‘Locos de amor 2’, hice una dupla con Wendy Ramos después de ‘Mama Mía’. He tenido unos meses súper intensos, congestionados de trabajo pero felices.

POLÉMICA

¿Qué opinas de la pelea entre Yahaira con Rosángela?

Bueno, te soy bien sincera que hace más de dos años no veo realitys y te juro no sé lo que pasa o no pasa. Estoy enfocada en mi trabajo, en el teatro, en el cine, en ficción; entonces, no sé absolutamente nada. Estoy desvinculada de lo que sucede.

¿Pero al menos te imaginas algo?

Estamos hablando hace más de dos años. Mi timón ha tirado hacia otro lado y estoy enfocada en mi trabajo y toda mi energía esta puesta en lo que estoy haciendo en mi carrera ahora, soy actriz.

¿Tu imagen se vio perjudicada cuando estuviste en ‘Esto es guerra’?

Son etapas. Estoy un rato acá y mañana en otro lugar. Ahora estoy haciendo lo que siempre quise hacer. Estaba en ‘Toc Toc’, ‘Mama Mía’, ahora estoy en ‘Hasta las patas’ y el próximo año tengo otros proyectos más.

‘Hasta Las Patas’, escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, es una delirante comedia que viene siendo un gran éxito en Londres y en el mundo. Como su nombre lo dice, se trata de una obra en la que todo sale mal y cuenta la historia de un grupo de actores amateur que decide poner en escena una obra de misterio sobre un asesinato situada en los años 20. Todo lo que puede salir mal, saldrá peor. Los actores, malos de por sí, lucharán en escena para sacar la obra adelante ante el sufrimiento y risas de los espectadores.

En nuestro país, este hilarante tormento está bajo la impecable dirección de Juan Carlos Fisher y es protagonizada por los actores Johanna San Miguel, Gonzalo Torres, Rómulo Assereto, Andrés Wiese, Christian Ysla, César Ritter, Gabriela Velásquez y Carlos Palma, quienes además tienen el gran reto de actuar de malos actores y hacer dos personajes dentro de la obra; el “verdadero” y el que interpretarán en la obra de misterio.