Karla quiso ir a ‘EGS’

Karla Tarazona es una mujer de armas tomar e iba a ser una de las figuras de Chollywood que apoye la sentencia de Shirley Arica en ‘El gran show’ el último sábado, sin embargo, su presencia en el set no se concretó porque la producción de Gisela Valcárcel no dio el visto bueno.

Parece que la exanimadora quiso demostrar que no teme darle la cara al padre de su tercer hijo Christian Domínguez y a su actual pareja Isabel Acevedo, por eso aceptó la invitación de Shirley.

Allegados a la ‘chica realidad’ aseguraron que las coordinaciones estaban a cargo de su mánager Joe Santa María, pero este habría recibido una negativa de la producción de Gisela Valcárcel para que su invitada ingrese al estudio y así evitar un escándalo frente al público.

Tarazona incluso grabó un video que se colgó en la página web de América TV donde insta al público a salvar de la sentencia a Arica. Al igual que Melissa Klug, quien sí estuvo presente en la última gala.

Chabelita responde con todo

De otro lado, Chabelita no se quedó callada luego de las declaraciones de Karla en ‘El reventonazo de la chola’, donde la calificó de ‘quitamaridos’ y señaló que sí se metió en su relación con Domínguez. “Ella puede decir millones de cosas pero yo estoy tranquila. Tengo mi familia conmigo, tengo a Christian y a su familia también. No, yo no me metí en la relación, porque nuestra relación se dio poco a poco’, señaló la bailarina a América Espectáculos.

(K. Cabrera)