Katy Jara recibe fuerte amenaza de promotor de eventos y esta es su reacción  

HABLÓ FUERTE Y CLARO. Katy Jara denunció por medio de su cuenta oficial de Facebook a promotor de eventos argentinos, Rubén Ángel Heredia.

“Hay muchos artistas en todas partes, si no deseamos trabajar con usted, es porque no cumplió con lo pactado en las fechas correspondientes y yo decidí y opté por no trabajar más con su persona”, indicó la cantante en el post que escribió en su red social.

La reina del sur sorprendió con estas palabras tras el mensaje del señor, Rubén Heredia, quien amenazó a la cantante. “Mientras yo viva, imposible que puedas entrar fácilmente al norte de Argentina”, escribió Rubén por medio del whatsapp hacia Katy Jara.

“Entonces Sr. Heredia, no me venga con amenazas tontas que no soy una chiquilla, no empecé ayer mi carrera. Amenazas como la suya, las he recibido y de sobra y sigo aquí parada. Usted no solo se está metiendo con una mujer, se está metiendo con, Katy Jara”, concluyó la cantante de cumbia.