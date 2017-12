Katty García ya es mamita

Luego de dejar a toda la farándula peruana con la boca abierta tras confesar su homosexualidad, la polémica exbailarina Katty García ya tiene a su hijo Antonito entre sus brazos. El bebé nació el martes último y ella no dudó en hacerlo público en las redes sociales colgando una fotografía al lado con del pequeño, que fue concebido por una fecundación in vitro luego que su pareja Karim Vidal la motivará a convertirse en madre.

Quien fuera expareja del cumbiambero Lucho Cuéllar, de los exfutbolistas Diego Chávarri y Hernán Hinostroza, además del guerrero Ignacio Baladán, no dudó en compartir con sus seguidores la primera fotografía de su hijo Antonio con emotivo mensaje. “Tengo tantos sentimientos encontrados, tantas cosas que quisiera decir y no sé cómo, pues hoy a las 3:45 a.m. nació el amor de mi vida y desde hoy mi razón de vivir. Estoy tan agradecida con Dios por mandarlo sanito y saber que ANTONIO es el mejor regalo de Navidad que tendré en mi vida”, escribió la exbailarina a través de Facebook.

SU ESPOSA TIENE DOS HIJOS MÁS

Sin embargo no todo fue felicidad para la recordada ‘Toñita del Rímac’, pues su esposa no pudo acompañarla en el parto, según ella confesó en un video, y hasta dijo que Karim había viajado a ver a su “otro bebé”. Tras este comentario se desataron una serie de críticas contra Karim Vidal, que tuvo que colgar un video explicando que estaba al lado de sus otros hijos que –al parecer– se graduó de la Marina.

“Hola, muchas gracias por los mensajes de los seguidores de Katty. Antonio está hermosísimo, pero yo no he abandonado a nadie”, dijo Karim Vidal, quien luego hizo hablar a su hija para que cuente que estaban en una ceremonia de su hijo Gabriel. “Hemos estado ahí. Los dos son importantes. Gracias”, finalizó Vidal, que aparte de su pequeño recién nacido, tiene dos hijos más de una relación pasada.

LEJOS DEL QUÉ DIRÁN

Katty es una recordada y sensual figura de la televisión que de un momento a otro desapareció de Chollywood para sorprender luego en julio de este año a medio mundo al contar que estaba viviendo en Estados Unidos y se había casado nada menos que con Karim Vidal. Para muchos, el anunció fue como un baldazo de agua fría, pero García aseguró que jamás ocultó su orientación sexual, aunque en su momento tuvo dudas y no supo reconocerlo al sostener mediáticos romances con artistas y futbolistas.

“Eso no quiere decir que yo tape el sol con un dedo. Yo siempre fui (lesbiana), el hecho de que no lo sepa todo el mundo no significa que lo esconda. No es tan difícil decirlo, yo siempre estuve confundida. Es muy difícil salir de este clóset. No es fácil decir yo soy. Me atreví y he tenido la fortuna de tener el apoyo de mi familia. Sé que no todos pueden hacerlo”, manifestó.

“Ahora me siento decidida. Ya todo el mundo se dio cuenta de que nada me importa”, dijo en su momento la exintegrante del grupo femenino Alma Bella que además sostuvo que no le fue difícil reconocer que era gay, pero gracias a su esposa tiene el valor para no esconderse del ojo público y más con el apoyo de su familia.

Sim embargo, no todo fue al principio felicidad para la sensual morocha, pues tras su confesión también hubo detractores que fueron despiadados con ella y más en las redes sociales al enterarse que había decidido ser madre por inseminación artificial. “No los leo. Prefiero no hacerlo. Karim se molesta porque no está acostumbrada. No voy a dejar de vivir por todo lo que digan. No voy a dejar de amar o ser feliz”, señaló.

Dato: El embarazo de Katty ha sido contado en las redes sociales desde su inició. La joven señaló que está en el mejor momento de su vida sentimental.

Dato 2: También señaló que no le molesta que en redes sociales le recuerden a sus exparejas como Lucho Cuéllar, con quien tuvo una escandalosa relación.