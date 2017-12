“Usaré el calzoncito amarillo”

Por Juan Aspilcueta

Foto Carlos Guerrero

Tras consolidarse en la televisión con su programa musical ‘Domingos de fiesta’, la conductora y cantante, Katty Jara, conversó en exclusiva con diario Karibeña donde confesó que se encuentra disfrutando su soltería y enfocada en su nuevo disco.

¿Dónde vas a celebrar Año Nuevo?

Voy a recibir Año Nuevo con mucho trabajo. El 1 de enero arranco en Huamanga (Ayacucho), el 2 en Yanaquigua (Arequipa), el 5 en Camana y 6 en Lima. Yo trabajo en las orquestas desde los 14 años y siempre he trabajado junto a mi banda o diferentes agrupaciones. La cena en familia, con mi hija y mi madre, con ellas paso hasta las 9 de la noche y luego me voy a mis eventos.

¿Tienes alguna cábala?

Mi cábala primordial es recibir el Año Nuevo trabajando y comer doce uvas antes de la medianoche, mientras voy comiendo voy pidiendo mis deseos y prendiendo un fosforo. También me hago mi baño de florecimiento con champagne.

¿Usas algún color especial de prenda íntima ese día?

En algún momento usé un rojo para el amor, el verde para el dinero, este año le estoy pidiendo al universo mucha energía y mucha fuerza para trabajar, este 2018 tengo muchos proyectos y planes, entonces usaré el amarillo.

¿Qué proyectos se vienen para el próximo año?

En ‘Domingo de fiestas’ seguimos el 2018, en lo musical vamos a ir a Chile y Argentina, y hay propuestas de salir a otros países y terminar mi nuevo disco.

¿Tienes fecha de lanzamiento de tu nuevo disco?

Espero que salga en el mes del amor, porque febrero es un mes especial para mí, fue el mes donde inicié mi carrera. Es un disco muy especial, va a tener canciones de mi autoría y de algunos amigos.

Este año muchas actrices han denunciado haber sido acosadas sexualmente, ¿en algún momento has pasado por algo similar?

Ha pasado en algún momento, a veces la gente se aprovecha porque te ven sola y piensan que pueden aprovecharse en el sentido de menospreciar tu trabajo, de no valorar, creerse más que uno. Gracias a Dios mis padres y mis abuelos me han inculcado que uno tiene que hacerse respetar, con el carácter que tengo siempre me he hecho respetar. Los artistas tenemos que llevar el mensaje a las mujeres de no quedarse calladas y denunciar.

¿Cómo vas con el corazón?

Solterita recibo el 2018, sin compromiso, no me desespero. He salido de una relación muy intensa, linda y bonita pero a veces hay cosas que no funcionan, entonces preferible es terminar de la mejor manera. A veces cuando las personas no miran en un mismo rumbo, tienes que tomar una decisión y lo mejor es terminar por lo sano.

Dato

“En Año Nuevo estaré en el coliseo internacional Puno de la Carretera Central, en San Juan de Lurigancho , en Los Olivos en Los Portales de Huayabamba y en el sur en El Bosque de VES”, comentó.

Dato 2: meta para el 2018

“Mi meta es llegar a todos los lugares del país y buscar la internacionalización, también quiero incursionar en nuevos géneros, a mí me encanta la cumbia pero por ahí podría hacer bachata o salsa, quiero darle una novedad al público”, señala.