¿Krayg Peña se casará con peruana para no ser deportado?

El venezolano Krayg Peña anunció que le tomó por sorpresa el matrimonio de su ex pareja Korina Rivadeneira y Mario Hart, más a aun cuando la venezolana estaría a punto de ser deportada de nuestro país. Calificó todo como muy sospechoso.

“Yo tengo mi forma de pensar. No es bueno que la diga ahora, no quiero que se malinterprete por el momento que, supuestamente, es de felicidad y amor de ellos. Es algo que se veía venir. ¿Si se casaron por amor? Eso lo tienen que responder ellos, mi opinión no cuenta”, declaró para ‘Domingo al día’.

Pero todo no quedó ahí, fiel a su estilo el venezolano dejó entrever que se podría casar con una peruana para no ser deportado. “No tengo novia, pero de repente me caso porque el amor aparece de la nada”, finalizó.