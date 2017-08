Ladrón de rompe la pierna luego de un robo y pide ayuda llorando

¡¡PARA NO CREERLO!! Un hombre se fracturó la pierna tras robar en un reconocido supermercado en ciudad de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Este sujeto, no tuvo mejor idea que salir corriendo con los productos robados y subirse a un taxi, sin pensar que metros después iba ser detenido por la policía.

Al no querer ser atrapado, empezó acelerar el paso, sin embargo, no se dio cuenta y se lanzó al piso, rompiéndose la pierna. Al ver que no tenía escapatoria, empezó a llorar del dolor y pedir ayuda a las personas cercanas.

Los transeúntes, no perdieron el tiempo y grabaron el preciso momento del golpe y la llegada de los efectivos del lugar, viralizándonse en poco tiempo en las redes sociales.